Al-Ittihad : les premiers mots de Gallardo

Le nouveau coach de Karim Benzema s’apprête à prendre ses fonctions à Al-Ittihad. Marcelo Gallardo remplace Nuno Espírito Santo, peu apprécié du Ballon d’Or 2022. Plein d’ambition après une expérience riche en émotions à River Plate, l’Argentin a livré ses premiers mots à l’aéroport pour ESPN samedi, à son arrivée en Arabie saoudite, le tout après une année passée loin du football. «C’était une belle année (sabbatique), où je profitais d’autres choses de la vie en dehors du football. C’était vraiment beau de pouvoir en profiter comme je l’ai fait. J’ai passé un très bon moment».

La suite après cette publicité

«La décision (d’accepter Al-Ittihad) a beaucoup à voir avec des raisons personnelles. Au club, il y a beaucoup de choses à développer. Ils m’ont encouragé en me montrant un grand projet de développement. C’est un marché qui m’ouvre un peu l’esprit, c’est quelque chose de différent. Il me motive et me projette à un moment où j’ai envie de retourner travailler. En ce sens, j’ai décidé de me lancer dans ce beau défi, qui sera une découverte totale pour moi et toute mon équipe. Je suis très excité, c’est la vérité», déclare Gallardo.