Lorient garde un oeil sur Stephane Gilli

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris FC au printemps dernier, où il avait été remplacé par Antoine Kombouaré, Stéphane Gilli (52 ans) garde une très belle cote sur le marché français. Selon nos informations, le profil de l’entraîneur plaît du côté du FC Lorient, qui s’active en coulisses pour dénicher le successeur d’Olivier Pantaloni sur le banc des Merlus.

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Si le club breton a mis Will Still tout en haut de la pile, la direction étudie minutieusement des plans B de qualité, dont Gilli, au cas où le technicien belge viendrait à décliner l’offre. Une recherche qui bat son plein, comme l’a confirmé le président Loïc Féry ce vendredi matin face à la presse : «Tous les candidats sont en cours de discussions. On avance sur différents profils. Il n’y a pas de date, on n’est pas dans l’urgence», a-t-il tempéré dans des propos relayés par Ouest-France, tout en confiant son espoir de trouver l’heureux élu «d’ici à une à deux semaines».