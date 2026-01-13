Real Madrid : Kylian Mbappé absent du premier entraînement d’Alvaro Arbeloa

Xabi Alonso évincé, c’est Alvaro Arbeloa qui a pris sa succession à la tête de l’équipe première du Real Madrid. En attendant la première conférence de presse du nouveau coach des Merengues, ce mardi, l’ancien défenseur dirige actuellement sa première séance d’entraînement.

Selon un journaliste d’ESPN, Arbeloa a fait monter quelques joueurs du Castilla tels que Cesar Palacios et Manuel Angel. Cependant, Kylian Mbappé était absent. Le Français soigne peut-être son pépin physique au genou après avoir forcé pour être présent face au Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne (défaite, 3-2).