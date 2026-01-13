Liga
Real Madrid : Kylian Mbappé absent du premier entraînement d’Alvaro Arbeloa
Xabi Alonso évincé, c’est Alvaro Arbeloa qui a pris sa succession à la tête de l’équipe première du Real Madrid. En attendant la première conférence de presse du nouveau coach des Merengues, ce mardi, l’ancien défenseur dirige actuellement sa première séance d’entraînement.
Rodra @Rodra10_97 – 11:34
Palacios y Manuel Ángel, en el primer entrenamiento de Arbeloa con el primer equipo.Voir sur X
También Cestero y David.
No está Mbappé.
@ESPNDeportes
Selon un journaliste d’ESPN, Arbeloa a fait monter quelques joueurs du Castilla tels que Cesar Palacios et Manuel Angel. Cependant, Kylian Mbappé était absent. Le Français soigne peut-être son pépin physique au genou après avoir forcé pour être présent face au Barça en finale de la Supercoupe d’Espagne (défaite, 3-2).
