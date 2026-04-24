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Real Madrid : Kylian Mbappé est accusé de rendre mauvais ses coéquipiers

Par Dahbia Hattabi
Kylian Mbappé @Maxppp

Kylian Mbappé (27 ans) vit les montagnes russes à Madrid. Encensé lorsqu’il enchaînait les buts et portait l’équipe, le Français est désormais critiqué alors que la Casa Blanca va terminer une nouvelle saison sans titre majeur. Hier soir, son cas a de nouveau fait parler dans l’émission El Chiringuito.

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En plateau, un journaliste a d’ailleurs porté des accusations assez fortes contre KM10. «Mbappé a rendu tous les autres joueurs du Real Madrid moins bons.» Des mots assez durs envers le capitaine des Bleus.

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