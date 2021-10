OM : Samir Nasri réagit à une possible intégration dans le staff

Samir Nasri était de retour à Marseille mercredi. Il a pris part au Match des Héros, organisé au profit de la Fondation Didier Drogba et de l’UNICEF, en compagnie d’anciennes légendes de l’Olympique de Marseille, comme Mamadou Niang, Didier Drogba ou bien Fabrizio Ravanelli. À l’issue de la rencontre, le désormais consultant pour Canal + a été interrogé sur l’éventualité d’intégrer le staff de l’OM un jour.

« Quand j'aurai mes diplômes, déjà », a-t-il déclaré, rapporte Le Phocéen. « Après, le coach a beaucoup compté pour moi dans ma carrière, quand je me suis relancé à Séville. Il a été là et j'ai une relation très particulière avec lui. Je le verrai demain et on pourra discuter de plein de choses. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Je suis passé de l'autre côté, je suis avec vous maintenant. On verra pour le reste. » Dans une interview accordée au Journal du Dimanche fin septembre, Nasri avait confié : « j'aimerais entraîner ».