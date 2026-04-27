OL, Real Madrid : un nouveau gros club se positionne sur Endrick

Où jouera Endrick la saison prochaine ? La tendance générale est plutôt claire : au Real Madrid. Et pour cause, l’OL n’a aucune option permettant de le recruter définitivement, et le joueur brésilien serait de toute manière bien trop cher pour espérer lancer des négociations qui pourraient aboutir sur quelque chose de positif. Le joueur de la Canarinha, qui devrait aller au Mondial avec sa sélection, fera donc la présaison avec les Merengues, sous les ordres du futur nouveau coach madrilène.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a plutôt apprécié ce qu’a montré l’ancien de Palmeiras lors de son prêt à Lyon, où il a inscrit, pour le moment, 4 buts et délivré 6 passes décisives en 13 rencontres de Ligue 1. S’il y a eu un petit creux, avec des critiques de Paulo Fonseca, le prêt du Brésilien est considéré plus que satisfaisant et les décideurs merengues considèrent qu’il a sa place dans l’équipe première.

La suite après cette publicité

Un avenir en Angleterre ?

Toujours est-il qu’une vente cet été n’est pas totalement à écarter. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le Real Madrid ne roule pas sur l’or, avec les travaux du Bernabéu qui ont fait un vrai trou dans les comptes, et une vente d’Endrick pourrait aider. Comme l’indique Mundo Deportivo, Arsenal suit de très près sa situation et se tient prêt à formuler une offre.

Dans le cas où les Gunners sentent qu’une fenêtre de tir s’ouvre, ils formuleraient une offre rapidement. La balle est donc dans le camp des Merengues, alors que le principal concerné était plutôt évasif sur son avenir dans un entretien diffusé sur Canal+ dimanche : « une chance que je reste si l’OL se qualifie en Ligue des Champions ? En réalité, je ne sais pas. On est parti sur un prêt de six mois mais si je dois retourner au Real Madrid, j’y retournerai avec plaisir. Si je dois aller ailleurs, j’irai ailleurs. J’espère vraiment qu’on va pouvoir qualifier Lyon en Ligue des Champions, c’est là où est sa place ». Rendez-vous cet été.