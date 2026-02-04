Où va le Stade Rennais ?

Trois défaites consécutives, 9 buts encaissés pour 0 marqué, un fonds de jeu inexistant, le Stade Rennais a-t-il commencé à vivre une nouvelle crise après celle traversée en septembre-octobre ? « Il faut faire le dos rond », a répondu le directeur sportif Loïc Désiré dans les travées du stade Vélodrome après l’élimination cinglante mais logique face à l’OM. « On est sur une période difficile, il y a trop d’erreurs individuelles pour espérer quoi que ce soit sur les matches qu’on joue actuellement. Il faut une remise en question rapide de beaucoup de joueurs. »

Pour ceux qui n’avaient pas vu jouer Rennes ces derniers temps et qui restaient sur la belle reprise en main d’Habib Beye en novembre ont constaté l’ampleur des dégâts. Un 5-4-1 restrictif et rendu totalement vain par l’ouverture du score dès la 2e minute de l’OM, une incapacité à créer du mouvement ou à se trouver entre les lignes, des joueurs obligés de réaliser des exploits personnels pour sortir du pressing, une défense aux abois, une faiblesse technique abyssale, en résumé une parodie de football made in Ligue 1.

Peu de motifs d’espoir

Il y aurait de quoi s’inquiéter avec cette élimination et cette série de 3 défaites, mais comme le club breton avait su relever la tête lors de la première partie de saison, le discours officiel est celui de la sérénité. « Le staff garde notre confiance, il n’y a pas débat. Quand on voit les erreurs qu’on fait au bout d’une minute de jeu… On savait que le premier quart d’heure était important pour les faire douter. On fait tout l’inverse », expose ainsi Loïc Désiré. Plus la faute des joueurs que du coach donc, et effectivement, certains, en premier lieu Quentin Merlin, ont été catastrophiques au Vélodrome.

Si la recrue Szymanski a fait ce qu’elle pouvait dans ce marasme, les motifs d’espoir sont peu nombreux à court terme, avec un calendrier qui offre un déplacement à Lens et la réception du PSG pour les deux prochaines journées de L1. « Il va falloir monter le curseur à tous niveaux. Il n’y a pas de question à se poser sur l’adversaire. Il faut faire mieux, individuellement et collectivement. Il y a deux, trois matches qui ne sont pas bons. Il a trop d’erreurs, c’est à nous de corriger », annonce Désiré. Habib Beye doit trouver des solutions, et vite…