Ligue 1 : Vincent Labrune réagit aux mesures du gouvernement

Ce jeudi, le gouvernement a annoncé des mesures drastiques afin de lutter contre la violence dans les stades de Ligues 1. Lorsqu'un joueur est blessé par un projectile, les rencontres seront désormais systématiquement et définitivement interrompues. Vincent Labrune, président de la LFP, s'est dit satisfait de ces annonces : «nous avions interpellé les pouvoirs publics depuis août sur la nécessité qu'ils nous viennent en aide sur les sujets de sécurité», a-t-il déclaré au Figaro.

La suite après cette publicité

«Nous ne pouvons qu'être satisfaits de leur réponse et de leur volonté d'impulser une dynamique globale dans le combat général contre les violences dans les stades.» Labrune a insisté sur l'importance que «toutes les parties, à commencer par les clubs, les mettent en œuvre avec force, célérité et conviction (...) Nous allons mettre en place début 2022, un barème de sanctions plus lisibles, mais d'ores et déjà il va de soi que tous les matches ne seront pas systématiquement rejoués. Plusieurs cas de figure seront donc envisagés»