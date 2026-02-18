Menu Rechercher
OM : Habib Beye présenté à la presse dès jeudi

Par Maxime Barbaud
Habib Beye avec le Stade Rennais @Maxppp

Habib Beye est le nouvel entraineur de l’OM. Le club phocéen en a fait l’annonce ce mercredi soir. Celui qui dirigeait encore le Stade Rennais il y a dix jours a signé jusqu’en 2027. Il dirigera sa toute première conférence de presse dans son nouveau costume dès demain.

Avant d’officier sur le banc avec sa nouvelle équipe à Brest ce vendredi (coup d’envoi à 20h45), l’ex-international sénégalais sera présenté aux médias ce jeudi à 14h15 au centre Robert Louis-Dreyfus. L’occasion de l’entendre sur cette aventure qui l’attend.

Pub. le - MAJ le
