Ronaldo milite pour Kylian Mbappé au Real Madrid

Ce dimanche, le PSG va participer à la finale de la Ligue des Champions, pour le première fois de son histoire, contre le Bayern Munich. L'occasion pour Neymar de prouver qu'il peut emmener une équipe au sommet et pour Kylian Mbappé, il peut déjà devenir vainqueur de la C1 et vainqueur de la Coupe du Monde. Les deux joueurs sont d'ailleurs des fantasmes en Espagne, plus au Barça pour le Brésilien et au Real pour le Français.

Dans une interview sur la radio Cadenaser, Ronaldo a tranché entre qui serait le plus gros renfort pour les Merengues : « pour l'instant, ce n'est pas que l'un soit meilleur que l'autre, mais si le Real Madrid doit faire un gros investissement, il doit le faire en pensant à l'avenir. Neymar a 28 ans et Mbappé 22. En tant qu'investissement, il est plus logique d'en apporter le plus jeune ».