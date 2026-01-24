Atlético de Madrid : Thiago Almada scelle son mercato

L’ancien de l’OL Thiago Almada a tranché pour son avenir : l’Argentin restera à l’Atlético de Madrid cet hiver. Dans une interview accordée à AFA Estudio, le milieu de terrain a exclu tout départ en janvier, malgré l’intérêt de plusieurs clubs. « Il y a eu pas mal de rumeurs à ce moment-là. Mais je suis resté très serein, je me suis concentré sur mon travail au club, j’ai essayé de montrer à l’entraîneur que je voulais rester, et je pense que c’est clair : je vais continuer à l’Atlético », a affirmé Almada. Le joueur, qui a connu un passage par l’infirmerie en début de saison, a été titularisé lors des deux derniers matchs, preuve que Simeone compte sur lui pour s’imposer durablement dans l’effectif.

Titulaire indiscutable pour Scaloni, Almada vise à retrouver son meilleur niveau afin de briller en Liga et se préparer pour la Coupe du Monde 2026, après avoir été sélectionné in extremis lors de la précédente suite à la blessure de Joaquín Correa. L’Atlético de Madrid mise pleinement sur lui et n’a pas prévu de le céder.