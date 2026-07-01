Équipe de France : Bradley Barcola remporte un nouveau round face à Désiré Doué

L’équipe de France s’est brillamment qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir balayé la Suède (3-0). Le large succès tricolore a mis du temps à se dessiner, mais les hommes de Didier Deschamps n’en finissent plus d’impressionner. D’ailleurs, sauf pépin physique, le sélectionneur national tient son équipe type. Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano sont indiscutables. Lucas Digne a grillé la politesse à Theo Hernandez, la doublette Adrien Rabiot-Aurélien Tchouameni est installée au milieu et le trio Kylian Mbappé-Michael Olise-Ousmane Dembélé fait des ravages.

La suite après cette publicité

Il reste toutefois encore une place à prendre. Depuis le début du tournoi, l’aile gauche est confiée à Désiré Doué et Bradley Barcola. Pour le moment, les deux ont été titularisés à deux reprises, mais samedi prochain, lors du huitième de finale face au Paraguay, Didier Deschamps va devoir choisir. Et pour l’instant, c’est l’ancien Lyonnais qui part avec les faveurs des statistiques. Avec 2 buts et 1 passe décisive, Barcola est plus efficace. Buteur à une reprise, Doué a surtout profité des entames de match compliquées de son coéquipier au PSG. «L’équilibre, il n’y a pas de problème pour les associer aux autres offensifs. Cela dépend aussi des circonstances de match. Barcola n’a pas toujours bien commencé ou n’est pas toujours bien rentré, mais là, il est bien. Il y en a un qui commencera, mais il y aura toujours la réflexion à chaque match», déclarait DD avant le match contre la Suède.

La suite après cette publicité

Une concurrence saine

En attendant de savoir qui sera l’heureux élu pour débuter face au Paraguay, les principaux intéressés refusent de s’opposer. «C’est vous qui nous opposez, nous, on aime jouer ensemble. Il y a plein de matchs où nous sommes associés et on s’entend super bien sur le terrain, mais aussi très bien en dehors. Je suis très content qu’il m’ait fait une magnifique passe», déclarait Doué après son but marqué face à la Norvège sur une offrande de Barcola. Les deux savent toutefois qu’il leur sera difficile d’évoluer ensemble durant le money time de la Coupe du Monde, sauf en fin de match ou en cas de blessure d’un des trois intouchables de devant. Mais peu importe, ils sont là pour profiter.

« On a fait un très bon match tous ensemble. On a réussi à se trouver dans les espaces. On aurait pu mettre encore plus de buts. Il n’y a que des supers joueurs dans cette sélection, chaque joueur qui touche le ballon apporte le danger. C’est incroyable de jouer avec eux, c’est magnifique ce qu’on fait », a confié Barcola, buteur contre la Suède, au micro de beIN SPORTS, avant d’être relancé sur son duel avec Doué. « Désiré avait tout dit, à chaque fois que je joue avec lui c’est un vrai plaisir. On s’entend super bien, il m’a fait énormément de passe décisive au PSG. On arrive à très bien jouer ensemble. Aujourd’hui, j’étais content de commencer. À chaque fois, j’essaie d’apporter ce que je peux à l’équipe. » Et pour le moment, ça fonctionne mieux pour lui que pour Doué.