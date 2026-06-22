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Coupe du Monde

France - Irak : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
2 min.
France 3-0 Irak
winamax
1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

L’Equipe de France joue son 2e match dans cette Coupe du monde, une rencontre face à l’Irak à Philadelphie. Vainqueurs lors de la 1ère journée, les Bleus peuvent se qualifier dès ce soir en 16e de finale et même prendre une sérieuse option sur la première place. En face, les Irakiens se sont nettement inclinés face à la Norvège (1-4), un nouveau revers serait quasiment synonyme d’élimination. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Didier Deschamps décide de rester fidèle à son 4-2-3-1. Maignan dans la cage, Koundé et Digne latéraux, une charnière centrale classique avec Upamecano et Saliba. Au milieu de terrain, c’est Koné qui accompagne Rabiot. Enfin, au niveau de l’animation offensive, Dembélé est à droite, Barcola titulaire à gauche, Olise en meneur de jeu et Mbappé avant-centre. Du côté de l’Irak, Graham Arnold opte pour un 4-4-2. Basil en dernier rempart, Hashim est dans l’axe de la défense avec Tahseen, Ali et Doski sur les côtés. On retrouve Al Ammari et Iqbal associés au milieu de terrain, Bayesh et Ismael sur les ailes. En attaque, c’est un duo composé de Qasem et de Hussein.

Les compositions

France :

France

4-2-3-1
Officielle

Irak :

Irak

4-1-4-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mardi 23 juin

  • Norvège - Sénégal (2h) sur beIN Sport 1
  • Jordanie - Algérie (5h) sur beIN Sport 1
  • Portugal - Ouzbékistan (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Angleterre - Ghana (22h) sur beIN Sport 1 et M6
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Mercredi 24 juin

  • Panama - Croatie (1h) sur beIN Sport 1
  • Colombie - RD Congo (4h) sur beIN Sport 1
  • Bosnie-Herzégovine - Qatar (21h) sur beIN Sport 2
  • Suisse - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Écosse - Brésil (0h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Maroc - Haïti (0h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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