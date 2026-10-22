Ligue des Champions : le RC Lens croit toujours à la qualification

Le RC Lens a vécu une nouvelle soirée compliquée en Ligue des Champions. Battus sur la pelouse du Club Bruges (3-0), mercredi soir, lors de la troisième journée de la phase de ligue, les Sang et Or ont concédé une lourde défaite qui ne reflète pas totalement leur prestation, notamment en première période. Malgré plusieurs occasions franches, les Lensois ont manqué d’efficacité avant d’être punis juste avant la pause par Hans Vanaken (45e+3). Joaquin Seys (50e) et Carlos Forbs (72e) ont ensuite aggravé le score. Au micro de RMC Sport, Matthieu Udol n’a pas caché sa frustration. « Je ne sais pas si c’est cruel, mais c’est très sévère en tout cas, surtout au vu de notre première période. On doit être tueurs dans la surface devant, on a plusieurs occasions pour ouvrir le score, on aurait pu en mettre au moins deux en première période », a regretté le capitaine lensois. Déjà battu par le Sporting (2-0), Lens continue de payer ses erreurs défensives et son manque de réalisme. « On concède trop de buts pour prendre des points dans cette compétition », a reconnu Udol.

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Malgré ce nouveau revers, les joueurs de Yannick Cahuzac refusent d’abandonner leurs ambitions européennes. Avec encore cinq rencontres à disputer, Matthieu Udol a fixé un objectif clair pour la suite de la compétition. « L’objectif est d’aller chercher au moins 10 points pour se qualifier pour les barrages. Tout est possible, il faut qu’on montre un visage comme en première période en gommant certaines erreurs qui coûtent cher », a-t-il assuré. Un optimisme partagé par Michaël Cuisance, persuadé que les Sang et Or possèdent les qualités nécessaires pour rivaliser avec leurs adversaires. « On a montré un bon visage, ce que c’est Lens. On est conscients de nos qualités, on n’a rien à envier à personne. Malgré la défaite, on en tire du positif », a déclaré le milieu de terrain, convaincu que son équipe retrouvera davantage d’efficacité devant le but. Les Lensois tenteront de se relancer en Ligue des Champions lors de la réception de Côme à Bollaert, avant un calendrier particulièrement relevé avec des affrontements face à Leipzig, Manchester City et Liverpool.