PL : Manchester United accroché en toute fin de match par Everton après un bijou d’Ainsley Maitland-Niles

Battu par Hull City (2-0) pour ses débuts en Premier League, Manchester United avait réagi contre Ipswich Town (5-2). Les Red Devils de Mickael Carrick comptaient maintenir une dynamique ce dimanche contre Everton. Les Toffees avaient réalisé un début de saison solide avec une victoire contre Crystal Palace (2-0) et un match nul contre Bournemouth (1-1). Et ce match fut assez indécis à l’image d’un premier acte nul, vierge et peu animé. Tout s’est accéléré au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Trouvé par Kobbie Mainoo côté droit devant la surface, Bryan Mbeumo enroulait une frappe qui se logeait sur la gauche du cadre (1-0, 47e). Alors qu’on abordait la fin de match, Everton revenait sur une frappe puissante de Tyrique George dans la lucarne droite de Senne Lammens (1-1, 83e). Mais Manchester United n’abdiquait pas et Luke Shaw centrait sur la gauche vers le second poteau où Benjamin Sesko allait conclure de la tête (2-1, 88e). Manchester United pensait l’emporter, mais sur la dernière action, Ainsley Maitland-Niles catapultait un ballon à 30 mètres des buts dans la lucarne gauche de Senne Lammens (2-2, 90e+6). Everton conserve son invincibilité et se retrouve huitième. Manchester United est onzième.