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« À quand une interview dans mon bain ma puce » : Jeremstar lance un appel improbable à Kylian Mbappé

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé face à Schalke 04 2 @Maxppp

Une séquence qui risque de faire sourire et parler… Alors qu’une fausse interview de Kylian Mbappé dans le célèbre bain de Jeremstar fait actuellement le tour des réseaux sociaux, l’intéressé est sorti du silence ce vendredi. Générée par intelligence artificielle, la vidéo montre le capitaine des Bleus comme s’il avait réellement participé à une interview avec l’influenceur. Publiée mercredi, cette dernière a finalement rapidement dépassé les 25 millions de vues sur X, certains internautes allant jusqu’à croire à l’authenticité de la séquence.

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Jeremstar, lui-même amusé par la qualité du montage, a expliqué que la vidéo avait notamment utilisé des images d’une ancienne interview ainsi qu’une voix récupérée d’un autre contenu. Face à l’ampleur de la vidéo, Grok, l’outil d’intelligence artificielle de X, a confirmé qu’il s’agissait d’un faux contenu et qu’aucune interview réelle entre Kylian Mbappé et Jeremstar dans une baignoire n’avait eu lieu. Plutôt que de s’en offusquer, Jeremstar a lui choisi d’en rire et a directement lancé une invitation au joueur du Real Madrid sur Instagram : « à quand une interview dans mon bain, ma puce ». L’ancien blogueur a conclu sa vidéo avec une pointe d’humour : « sait-on jamais, s’il a vraiment envie de la faire, mon bain reste ouvert ». L’invitation est lancée…

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