Bundesliga : Leverkusen tient tête au Bayern Munich, Leipzig arrache le nul face à Fribourg

Après la victoire d'Augsbourg sur la pelouse de Bielefeld (1-0), vendredi soir, la 25ème journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec cinq affiches programmées à 15h30. Dans le haut de tableau, le Bayern Munich, solide leader du championnat, accueillait le Bayer Leverkusen, troisième au coup d'envoi. Un choc qui allait rapidement voir le Rekordmeister prendre l'avantage grâce à Süle, auteur d'une belle reprise de volée du droit (1-0, 18e). Dominateurs, les locaux faisaient pourtant preuve de fragilité défensive juste avant la pause et si Adli trouvait le poteau bavarois sur une énorme erreur d'Upamecano, Ulreich ne pouvait que constater les dégâts sur la trajectoire coupée par le malheureux Müller (1-1, 36e, csc). Dos à dos à la pause, les deux formations se neutralisaient également au retour des vestiaires malgré une physionomie de match ouvert et de belles intentions offensives des visiteurs dans le second acte. Un match nul (1-1) entraînant un statu quo au classement. Le Bayern conserve la tête, Leverkusen reste 3ème. Très belle affiche également sur le terrain de la Red Bull Arena où Leipzig (4e, 40 pts), vainqueur de ses trois derniers matches, recevait Fribourg (5e, 40 pts) pour une opposition entre deux formations toujours en course pour se qualifier à la prochaine Ligue des Champions. Maître des débats, le RBL prenait rapidement le contrôle du jeu, mais se faisait pourtant surprendre par Demirovic quelques instants avant la pause (0-1, 38e).

Menés et piqués à vif, la bande de Tedesco tentait de réagir, mais se montrait bien trop imprécise aux abords de la surface adverse. Il fallait finalement attendre les ultimes instants de cette partie pour voir Angelino permettre aux siens d'arracher un précieux point (1-1, 90e). Avec ce match nul (1-1), le RBL reste au pied du podium, juste devant son adversaire du jour. Dans les autres rencontres, l'Union Berlin (7e, 37 pts) se déplaçait à la Volkswagen Arena pour y défier Wolfsbourg (12e, 28 pts). Un match relativement ouvert qui allait se décanter dans la première moitié du premier acte quand le malheureux Awoniyi concédait l'ouverture du score (1-0, 24e, csc). Au retour des vestiaires, les hommes de Urs Fischer pensait bien égaliser, mais l'arbitre refusait finalement le but après intervention de la VAR. Avec cette courte victoire, les Loups restent 12ème. Berlin stagne à la 7ème place. Opposé à l'Eintracht Francfort (10e, 31 pts), le Hertha Berlin (16e, 23 pts) s'est, de son côté, lourdement incliné suite à des buts de Knauff (0-1, 17e), Tuta (0-2, 48e) Lindström (0-3, 56e) et Borre (1-4, 63e). La réduction du score de Selke (1-3, 61e) n'y changeait rien. Pas de changement au classement, Francfort est 10ème. Le Hertha reste englué à une dangereuse 16ème place. Enfin, lanterne rouge de Bundesliga avec 14 petites unités, Greuther Fürth est une nouvelle fois tombé sur la pelouse de Bochum (11e, 29 pts). Malgré l'ouverture du score de leur défenseur central Leitsch peu après la demi-heure de jeu (35e), les locaux se faisaient reprendre sur un but contre son camp de son autre défenseur central Bella-Kotchap (1-1, 64e). Mais Losilla permettait finalement à Bochum de s'imposer d'une courte tête (2-1).

Tous les résultats de 15h30