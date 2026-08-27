Mamadou Coulibaly savoure la qualification de Monaco

Vainqueur 4-1 de son barrage de Ligue Europa Conference contre le club polonais du Gornik Zabrze, une semaine après sa victoire 3-2 de l’aller, l’AS Monaco participera bien à la phase de ligue. Buteur au cours de la partie et auteur d’un bon match, Mamadou Coulibaly s’est exprimé au micro de Ligue 1+.

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«Franchement on est content, on a fait un bon match, on a eu le résultat qu’il fallait. Je suis quand même déçu, car on a concédé un but alors qu’on voulait obtenir un clean sheet mais le plus gros du boulot est fait, maintenant on attend le tirage pour savoir qui on va affronter. Bien sûr ça reste l’Europe, on est qualifié, on aura deux matches par semaine. Un rythme à tenir pour espérer se qualifier la saison prochaine en Ligue des Champions», a-t-il confié.