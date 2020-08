Le Bayern Munich, terreur des clubs français en finale

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec l'histoire. En effet, les Parisiens, vainqueurs du RB Leipzig en demi-finale (3-0) affrontent le Bayern Munich, qui vient de coller onze buts en deux matches (8-2 contre le FC Barcelone et 3-0 contre l'Olympique Lyonnais), en finale de la Ligue des Champions. Si le Paris SG était amené à l'emporter, il graverait son nom sur la Coupe aux Grandes Oreilles, mais aussi dans l'histoire.

L'année de ses cinquante ans serait en effet celle d'une grande première. Si l'équipe de la capitale française a déjà remporté une coupe d'Europe (la Coupe des vainqueurs de coupe, C2, en 1996), elle n'a jamais soulevé la C1. La formation francilienne est parvenue en demi-finale en 1995 et avait enchaîné les quarts de finale et les huitièmes depuis la prise de fonction de Qatar Sport Investment (QSI).

L'expérience des finales européennes

Mais en face, c'est du très lourd qui arrive. En effet, le Bayern Munich a déjà remporté la C1 à cinq reprises (1974, 1975, 1976, 2001 et 2013) et a été finaliste malheureux cinq fois (1982, 1987, 1999, 2010 et 2012). Mais ce n'est pas tout. Le club bavarois a aussi remporté la Coupe des Coupes (1967) et la Coupe de l'UEFA (ex-Ligue Europa) en 1996. Au cours de ce parcours absolument dantesque, les Allemands ont croisé plusieurs fois la route des Français.

Si les explications avaient déjà été données avant la rencontre face à l'Olympique Lyonnais, l'historique entre la formation emmenée par l'intraitable Robert Lewandowski et les clubs hexagonaux est long comme le bras. Aujourd'hui, et avant la finale historique de ce dimanche, Foot Mercato s'est penché sur deux confrontations qui ont eu lieu entre des clubs français et l'ogre de Bavière en finale de coupes européennes.

Les poteaux carrés de Glasgow

La première a lieu au milieu des années 70. L'Association Sportive de Saint-Étienne règne alors en maître sur l'Hexagone et fait le bonheur des supporters tricolores en Europe. Les deux formations se retrouvent en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions (1975-1976). Les Bavarois, pour en arriver là, ont éliminé notamment le Benfica et le Real Madrid tandis que les Verts ont dû se défaire du PSV Eindhoven et du Dynamo Kiev, notamment. Côté allemand, du beau monde puisque Gerd Müller est là, tout comme Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge.

En face, une bien belle formation française avec Ivan Ćurković dans les buts, Jean-Michel Larqué et Jacques Santini au milieu de terrain et le bon Hervé Revelli en pointe. À noter aussi l'entrée en fin de match de l'Ange Vert, Dominique Rocheteau. À Glasgow, la première période est globalement dominée par les Verts, qui touchent à deux reprises les poteaux, qui étaient carrés comme tout le monde sait. Peu avant l'heure de jeu, Franz Beckenbauer joue un coup franc rapidement et Franz Roth marque le seul et unique but de la rencontre (57e). Les Verts défileront quand même sur l'avenue des Champs-Élysées et les médias européens leur tireront leur chapeau. On note notamment le titre du Sun : « Le Bayern vole la coupe aux Français ».

Zidane et Dugarry absents à l'aller

C'est 20 ans plus tard que le Bayern Munich croisera en finale un autre club français. Cette fois, c'est en Coupe de l'UEFA. En effet, en mai 1996, les Girondins de Bordeaux se hissent en finale de la C3 en battant notamment le génial AC Milan (0-2 ; 3-0). De l'autre côté, l'équipe dont l'entraîneur est Franz Beckenbauer avait dû écarter Benfica et le FC Barcelone notamment.

À l'époque, la finale de la C3 se jouait en deux rencontres (aller et retour) et la première avait lieu en Bavière sans deux hommes forts : Zinedine Zidane et Christophe Dugarry, tous deux suspendus. Lors de cette rencontre, le défenseur Thomas Helmer (34e) et le milieu de terrain offensif Mehmet Scholl (60e) ont trouvé le chemin des filets. Mais vu la performance des hommes de Gernot Rohr contre l'AC Milan, où ils avaient perdu aussi 2-0 à l'aller, on savait le miracle possible.

Paris bénéficie d'un autre contexte

Pour ce retour, Jean-Pierre Papin était toujours attaquant du FC Bayern tout comme Emil Kostadinov, que les Bleus connaissent plutôt bien, puisque c'est lui qui avait empêché l'équipe de France de participer au Mondial 94 aux États-Unis. En face, Zidane et Dugarry sont de retour. Dès la trentième minute, le Bulgare susmentionné fait une grosse faute sur Bixente Lizarazu, qui sort sur civière. Tout se jouera finalement en seconde période avec des buts Mehmet Scholl (53e), d'Emil Kostadinov (65e) et de Jürgen Klinsmann (78e) alors que les Girondins avaient réduit l'écart par Daniel Dutuel (76e).

C'est donc au Parc Lescure que les Girondins ont vu Lothar Matthäus soulever la C2. L'affaire sera forcément différente cette fois tant l'écart semble peut-être un peu plus réduit en termes de talent (même si attention, l'ASSE de 1975-1976 était exceptionnelle). L'avantage pour le Paris SG c'est que cette fois, ils n'aura, a priori, pas à se passer d'éléments importants comme l'étaient Dominique Rocheteau à Saint-Étienne et Christophe Dugarry et Zinedine Zidane à Bordeaux. Mais surtout, cette fois, les poteaux seront bel et bien ronds...