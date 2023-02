PSG - Bayern Munich : suivez l’avant-match en direct

Une bonne nouvelle est venue égayer les derniers entraînements des Parisiens, Kylian Mbappé a fait son grand retour et il est présent dans le groupe pour affronter l’ogre bavarois. Comme nous vous l’annoncions ce lundi, l’attaquant français ne devrait pas débuter la rencontre en tant que titulaire. A l’inverse, Warren Zaïre-Emery sera lui titulaire sur le flanc droit du Paris Saint-Germain au sein d’un 4-4-2. Gianluigi Donnarumma devrait être accompagné de Sergio Ramos et Marquinhos, malgré le retour de Presnel Kimpembe. Nuno Mendes et Achraf Hakimi s’occuperaient des côtés comme à leur habitude avec, devant eux, Carlos Soler et Warren Zaïre-Emery donc. Dans l’entrejeu du club de la capitale, Vitinha et Marco Verratti seraient devant la défense et devraient alimenter le secteur offensif. Enfin l’attaque parisienne serait composée du tandem Lionel Messi et Neymar.