France - Turquie : Mike Maignan sorti sur blessure

Mauvaise nouvelle pour l’équipe de France. Mike Maignan n’est pas revenu sur la pelouse pour la deuxième mi-temps face à la Turquie ce dimanche soir. Le portier de l’AC Milan a été remplacé à la pause par Guillaume Restes, qui connaît donc sa deuxième sélection, un mois après avoir effectué ses débuts sous le maillot tricolore face à la Belgique (4-1).

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Selon les dernières informations, Mike Maignan serait touché à la cuisse après un contact avec un joueur turc. L’ancien Lillois devrait passer des examens dans les prochaines heures. Il avait réalisé une première période très appliquée, sauvant les Bleus à plusieurs reprises.