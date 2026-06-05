EdF : un champion du monde 1998 milite pour Rayan Cherki

Ce jeudi, l’Equipe de France s’est incliné à Nantes face à la Côte d’Ivoire. Malgré cette désillusion inquiétante à quelques encablures du début de la Coupe du Monde, Rayan Cherki a marqué des points. Dans tous les bons coups des Bleus, le joueur formé à l’OL a inscrit le seul but des Français et a rayonné dans l’organisation offensive de l’Equipe de France. Une performance qui a tapé dans l’oeil et qui a prouvé que le talent de Manchester City pouvait être titulaire lors de cette Coupe du Monde.

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Interrogé par RMC, Youri Djorkaeff est sous le charme du virtuose de 22 ans. Pour le champion du monde 1998, Cherki a l’étoffe pour être titulaire lors de cette Coupe du Monde : «Cherki ça fait un moment que je le suis, il n’est pas très loin de chez moi, de la banlieue lyonnaise, on est pratiquement voisins. Il a pris une autre dimension, ce qui lui manquait aussi, c’était la performance en équipe de France. Il a démontré jeudi qu’il avait l’étoffe pour débuter et prendre ses responsabilités, c’est un atout supplémentaire. Est-ce qu’il va débuter ? Tactiquement on verra, mais en tout cas il a prouvé qu’il avait le niveau et qu’il voulait aussi s’imposer.»