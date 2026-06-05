Menu Rechercher
Commenter 14

EdF : un champion du monde 1998 milite pour Rayan Cherki

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rayan Cherki @Maxppp

Ce jeudi, l’Equipe de France s’est incliné à Nantes face à la Côte d’Ivoire. Malgré cette désillusion inquiétante à quelques encablures du début de la Coupe du Monde, Rayan Cherki a marqué des points. Dans tous les bons coups des Bleus, le joueur formé à l’OL a inscrit le seul but des Français et a rayonné dans l’organisation offensive de l’Equipe de France. Une performance qui a tapé dans l’oeil et qui a prouvé que le talent de Manchester City pouvait être titulaire lors de cette Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Interrogé par RMC, Youri Djorkaeff est sous le charme du virtuose de 22 ans. Pour le champion du monde 1998, Cherki a l’étoffe pour être titulaire lors de cette Coupe du Monde : «Cherki ça fait un moment que je le suis, il n’est pas très loin de chez moi, de la banlieue lyonnaise, on est pratiquement voisins. Il a pris une autre dimension, ce qui lui manquait aussi, c’était la performance en équipe de France. Il a démontré jeudi qu’il avait l’étoffe pour débuter et prendre ses responsabilités, c’est un atout supplémentaire. Est-ce qu’il va débuter ? Tactiquement on verra, mais en tout cas il a prouvé qu’il avait le niveau et qu’il voulait aussi s’imposer.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier