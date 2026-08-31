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Serie A

Accord Juventus-Newcastle pour le prêt de Nick Woltemade

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nick Woltemade @Maxppp

La Juventus est en train de boucler ses deux dossiers en attaque. Côté départ, la Vieille Dame s’est entendue avec l’Atlético de Madrid pour le prêt de Jonathan David avec une option d’achat fixée à 25 M€. Pour remplacer le Canadien, les Bianconeri vont piocher en Angleterre.

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Comme c’était évoqué il y a quelques heures, la Juve a tenté sa chance avec le buteur de Newcastle, Nick Woltemade. Ce soir, Sky Italie nous apprend que le club piémontais a trouvé un accord avec les Magpies sur la base d’un prêt sec payant de 5 M€. Il ne manque plus que la réponse du joueur.

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