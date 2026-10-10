« Le PSG, c’est au Parc » : le message fort du Collectif Ultras Paris

Pour sa sixième sortie de la saison en championnat, le Paris Saint-Germain (6e) reçoit Le Mans (10e) au Parc des Princes. L’occasion pour les Parisiens d’enchaîner une troisième victoire consécutive en Ligue 1 et de faire le plein de confiance avant de se déplacer à Manchester City, mercredi en Ligue des Champions. À moins de deux heures du coup d’envoi, les premiers supporters parisiens ont fait leur entrée dans les gradins du Parc. Parmi eux, des ultras du Collectif Ultras Paris ont déployé une banderole « Le PSG, c’est au Parc », en tribune Auteuil.

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« Le PSG c’est au Parc » @RMCsport #RMCLive #PSGLMFC https://t.co/rXwrRXVZlg — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) October 10, 2026

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Alors que les discussions pour la construction d’un nouveau stade se poursuivent, le club parisien pourrait évoluer à Poissy dans les prochaines années. Néanmoins, un agrandissement du Parc des Princes pour augmenter sa capacité à 70 000 places est également envisagé par les doubles champions d’Europe en titre. Une hypothèse que de nombreux fervents suiveurs du PSG jugent préférable.