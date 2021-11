OL : Juninho dénonce l'égoïsme de certains joueurs

Dans un entretien accordé à RMC, le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais Juninho s'est livré sur le début de saison de son entraîneur néerlandais Peter Bosz, qu'il a tenu à soutenir : «Il aime jouer offensif, avec agressivité, il essaie aussi de changer un peu notre mentalité surtout à la perte de balle. Il a besoin de temps, mais quand tu es septième, c’est normal d’avoir un peu de pression. Il y a les supporters, la presse. Les adversaires en profitent aussi parce qu’ils sentent qu’on est une équipe irrégulière. Mais je crois que Peter est la personne idéale pour changer ça. Il faut seulement un peu de temps et j’espère qu’il va réussir.»

Néanmoins, l'ancien joueur rhodanien dénonce le manque d'altruisme de certains joueurs, notamment en championnat : «En Europa League c’est un peu plus ouvert, les équipes jouent pour gagner parce que c’est presque des matchs éliminatoires. (...) Peut-être aussi qu’on est un peu plus concentrés et soudés en Coupe d’Europe, un peu plus attentifs à la perte de balle et peut-être un peu moins égoïstes aussi. Je ne cite pas de noms mais c’est ce que je ressens quand je vois certains matchs, il y a un peu plus d’égoïsme et peut-être que ça nous empêche de passer un certain niveau.»