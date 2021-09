Décès de Roger Hunt, légende de Liverpool et champion du Monde 1966

Après le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham Jimmy Greaves le 19 septembre dernier, le football anglais pleure la mort d'un autre champion du Monde 1966. L'attaquant de légende de Liverpool Roger Hunt s'est éteint ce mardi à l'âge de 83 ans. Auteur de 286 buts en 404 matches avec les Reds entre 1958-1969, il est le meilleur buteur de l'histoire du club dans le championnat anglais (245 buts), devant la légende galloise Ian Rush (229).

L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a tenu à lui rendre hommage : « Roger Hunt n'a pas son pareil dans l'histoire du Liverpool FC, c'est clair. Le fait d'avoir été le catalyseur des buts de l'équipe de Shankly pour obtenir la promotion, puis de remporter ces précieux titres de champion et la FA Cup le place dans la catégorie des légendes du LFC qui ont fait de nous le club que nous sommes aujourd'hui. En plus de cela, il a également remporté la Coupe du monde en 1966. »

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.