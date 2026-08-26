Mercato : le Red Star sur le point de boucler un gros retour

La fin de mercato s’annonce particulièrement agitée du côté du Red Star ! Actuellement septième de Ligue 2, le club audonien se retrouve au centre de toutes les attentions et doit notamment repousser les violents assauts du FC Nantes. La formation de Loire-Atlantique fait le forcing pour débaucher plusieurs cadres franciliens, à l’image de Ryad Hachem (transfert quasi bouclé) et Balthazar Pierret, tous deux annoncés en partance. Mais face à cette menace d’exode, la direction du club du 93 ne reste pas les bras croisés et s’active en coulisses pour renforcer son effectif afin de poursuivre sa belle entame de saison dans l’antichambre de l’élite.

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Selon nos informations, le Red Star est en passe de boucler le retour de Joachim Kayi Sanda sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Considéré comme un grand espoir du football français après s’être révélé à Valenciennes, le défenseur international U19 avait filé à Southampton contre un chèque XXL de 5 M€. En grande difficulté outre-Manche chez les Saints, le crack tricolore avait déjà fait un passage éclair en prêt en banlieue parisienne l’an passé avant de repartir prématurément en Angleterre. Cette fois-ci, l’écurie audonienne dispose des arguments parfaits pour le relancer définitivement : le staff compte lui offrir un temps de jeu conséquent au cœur d’un schéma défensif désormais totalement adapté à ses qualités.