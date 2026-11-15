Ligue des Nations : l’Équipe de France pourrait déjà retrouver l’Espagne

En battant la Turquie ce dimanche soir à l’occasion de la dernière journée de phase de groupe de Ligue des Nations (2-1), l’Équipe de France a assuré sa place pour le Final 8 de la Ligue des Nations. Les quarts de finale se joueront au mois de mars, sous la forme de duels aller-retour.

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On ne connaît pas encore précisément l’identité du futur adversaire des Bleus puisque le tirage au sort aura lieu ce vendredi 20 novembre. Mais dans la mesure où la France est assurée d’affronter un deuxième de groupe grâce à sa première place, l’Espagne pourrait bien se retrouver sur sa route. Pour le moment, les Bleus pourraient affronter les Espagnols, les Grecs ou les Danois.