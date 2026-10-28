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League Cup

League Cup : grâce à Géronimo Rulli, City s’offre Brighton

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Gerónimo Rulli @Maxppp
Man City 2-2 Brighton

Après l’élimination surprise d’Arsenal, l’un des favoris au sacre final, la Carabao Cup se poursuivait ce mercredi soir avec notamment une affiche entre Manchester City et Brighton. Une rencontre qui s’annonçait intéressante entre deux formations ambitieuses, avec Rayan Cherki et Ayyoub Bouaddi titulaires dans le onze de départ des Cityzens. Mais les hommes d’Enzo Maresca ont été sérieusement bousculés par leurs adversaires, qui leur ont posé de nombreux problèmes. Averti en première période, Bouaddi a d’ailleurs été remplacé dès la pause, tandis que City peinait à imposer son jeu et à prendre le contrôle de la rencontre.

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Malmenés, les Mancuniens ont néanmoins pu compter sur Rayan Cherki pour revenir dans la partie. En fin de rencontre, le Français a provoqué l’égalisation grâce à un coup franc dévié par Vitor Reis, permettant à Manchester City de revenir à 2-2. Un but précieux dans une soirée compliquée pour les Citizens, incapables de faire la différence face à une équipe de Brighton accrocheuse. À égalité au terme du temps réglementaire, les deux formations ont donc dû se départager lors de la séance de tirs au but, au terme d’un duel particulièrement disputé. Et à ce petit jeu-là, c’est City qui l’emporte grâce à deux parades de l’ancien Marseillais Géronimo Rulli.

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