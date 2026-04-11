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Ligue 1

OL : l’entourage d’Endrick justifie son attitude agacée sur le terrain

Par Allan Brevi
1 min.
Endrick avec l'OL @Maxppp

Trois mois après son arrivée à l’OL, Endrick traverse une période nettement plus compliquée que ses débuts prometteurs. L’attaquant brésilien de 19 ans peine à retrouver son efficacité et son influence dans le jeu, avec un rendement en chute libre ces dernières semaines. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout son attitude sur le terrain qui interroge en interne. Son langage corporel, jugé régulièrement négatif envers ses coéquipiers, laisse transparaître une frustration grandissante…

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Si certains observateurs y voient un signe de mal-être ou de perte de repères, son entourage tempère cette analyse. Selon L’Équipe, il ne s’agirait pas d’un problème profond, mais plutôt d’une forme d’agacement ponctuel liée à des situations de jeu mal exploitées ou mal conclues. Reste que cette attitude, combinée à des performances en berne, commence à susciter des interrogations à Lyon, où Paulo Fonseca attend désormais une réaction rapide de son jeune attaquant, appelé à assumer davantage de responsabilités dans un collectif en difficulté. Il devra répondre sur le terrain ce dimanche contre Lorient.

Pub. le - MAJ le
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