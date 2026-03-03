Lens : Pierre Sage savoure son retour au Groupama Stadium

Actuellement à la lutte pour une place en demi-finale de Coupe de France contre l’Olympique Lyonnais avec les Sang et Or, jeudi (21h10), Pierre Sage s’apprête à retrouver son stade de cœur : le Groupama Stadium. Alors qu’il avait déjà retrouvé son ancien club en début de saison (défaite 0-1), l’actuel coach du RC Lens est, cette fois, de retour à Lyon pour un match très attendu. En conférence de presse, Pierre Sage s’est montré content de retrouver ses anciennes installations, mais espère logiquement en profiter pour faire tomber l’OL.

«C’est mon retour en tant qu’entraîneur et adversaire à Lyon. Il n’y a pas d’animosité, bien au contraire. Je suis content de retourner dans ce stade, face à cette belle équipe. Le fait que l’on ait joué vendredi (à Strasbourg, ndlr) est un élément à prendre en compte, car les joueurs ont eu six jours pour se préparer. On va appréhender ce match à Lyon avec un maximum de ressources, hormis nos joueurs blessés (…) Par rapport à l’aller, on ne sera pas confronté à la même attaque puisque Lyon avait marqué sur un centre de Malick Fofana et un but de Georges Mikautadze. Leur jeu a évolué depuis, d’autres joueurs ont intégré l’équipe», a lâché le manager artésien.