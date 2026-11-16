Manchester City : l’agacement de Haaland sur une question polémique

Interrogé par la chaîne norvégienne TV2 après la victoire de sa sélection face au pays de Galles (3-1), Erling Haaland a fermement pris ses distances avec le récent verdict visant Manchester City, reconnu coupable en septembre par une commission indépendante de violations financières. Alors que les Citizens ont fait appel de cette décision aux lourdes conséquences potentielles, l’attaquant de 26 ans a usé d’ironie en énumérant année par année ses équipes de jeunes à Bryne puis à Molde durant cette décennie pour rappeler qu’il n’était alors pas concerné, avant de balayer le sujet : « c’est donc une question à laquelle j’ai du mal à répondre parce que c’est une bataille juridique… C’est une affaire entre la Premier League et Manchester City qu’un panel va régler. Suis-je censé répondre à ça ? Je ne suis vraiment pas sûr. »

La suite après cette publicité

Le buteur mancunien a également tenu à couper court aux interrogations concernant son avenir en cas de sanctions sportives majeures contre le club anglais. Rappelant son bilan sportif et la prolongation de contrat de neuf ans et demi signée fin 2024, le Norvégien a réaffirmé son engagement total envers Manchester City : « pour être tout à fait honnête, je me concentre sur l’idée d’essayer de performer pour Manchester City. Un club avec lequel j’ai signé un contrat de cinq ans en 2022 et un nouveau bail de neuf ans et demi fin 2024. Je pense que cela dit tout sur le sujet. Je suis un joueur de City et je suis incroyablement heureux là-bas. »