Le Barça devra faire sans Lamine Yamal pour son déplacement en Azerbaïdjan. Hansi Flick a dévoilé, ce lundi, son groupe pour la cinquième journée de la Ligue des champions face au Sabah, mercredi, et le numéro 10 blaugrana est absent de la liste. Touché par une légère gêne à la cheville droite, l’ailier espagnol sera laissé au repos par précaution après la victoire contre Villarreal (3-2). Le club catalan se veut toutefois rassurant et espère pouvoir compter sur lui dès dimanche pour affronter le Deportivo La Corogne en Liga.

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Malgré cette absence importante, le technicien allemand dispose de nombreuses solutions. Dans les buts, Joan Garcia, Wojciech Szczęsny et Dominik Livaković figurent dans le groupe. En défense, João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric Garcia et Alex Campos sont notamment présents. Le milieu de terrain pourra compter sur Gavi, Fermín López, Pedri, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Marc Bernal et Brian Fariñas. Enfin, Gabriel Jesus, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon et Jesse Bisiwu complètent les options offensives du Barça pour ce rendez-vous européen.