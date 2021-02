Rummenigge souhaite voir Salah au Bayern Munich

Malgré une saison compliquée pour Liverpool en Premier League, 4ème à dix points de Manchester City le leader, Mohamed Salah est, lui, toujours en forme ! Meilleur buteur du championnat anglais avec 15 réalisations, l’Égyptien continue d’impressionner année après année sous la tunique des Reds. À 28 ans, l’ancien joueur de la Roma et de Chelsea est dans la forme de sa vie, et avait récemment déclaré être ouvert à un possible départ de Liverpool.

La suite après cette publicité

Si l’ailier égyptien avait cité des clubs comme le Real Madrid ou le FC Barcelone, il pourrait aussi intéresser le Bayern Munich, dont le président Karl-Heinz Rummenigge est fan : «pour le moment, nous n'avons pas l'intention de signer Salah, mais ce serait certainement un honneur de l’avoir» a-t-il déclaré au micro d’ON Time Sports, après avoir encensé le joueur. «À mon avis, Salah est le Messi d'Afrique et bien sûr il a les compétences nécessaires pour jouer dans les meilleures équipes du monde. Ce qu'il a réalisé peut être comparé à ce que Messi et Ronaldo ont fait avec Barcelone et le Real Madrid».