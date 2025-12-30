Menu Rechercher
CAN 2025, Gabon : Pierre-Emerick Aubameyang rentre à Marseille

Déjà éliminé de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avant même de disputer son dernier match de poules face à la Côte d’Ivoire, le Gabon annonce avoir libéré son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, forfait pour la rencontre face aux Éléphants. Reste à savoir si PEA sera disponible ou non avec l’OM pour la rencontre du week-end prochain face à Nantes.

«Dans la suite logique du processus de suivi du protocole médical consensuellement établi entre le staff médical de Marseille et celui des Panthères à propos du joueur Pierre Emerick AUBAMEYANG, des examens cliniques sont faits au quotidien. Le dernier en date a confirmé la sensation de gêne survenue à la cuisse gauche au lendemain du match Gabon-Mozambique. Les résultats sportifs ayant écourté le séjour des Panthères à cette Coupe d’Afrique des Nations, en concertation avec son club, les staffs médicaux ont consenti de préserver l’intégrité physique du joueur en le dispensant du dernier match sans enjeu sportif. Par conséquent, le joueur est mis à la disposition de son club pour poursuivre la prise en charge entamée en sélection», indique la Fegafoot sur sa page Facebook.

