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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Marcus Thuram se rapproche d’un forfait face à la Suède

Par Tom Courel
1 min.
Rayan Cherki Marcus Thuram @Maxppp

Alors que l’équipe de France doit défier la Suède, ce mardi à 23h00, lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps et son staff font face à deux coups durs. En effet, Marcus Thuram est touché à un mollet, et n’a pas participé à l’entraînement collectif de ce dimanche à l’université de Bentley.

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Selon L’Équipe, le buteur de 28 semble bel et bien se diriger vers un forfait… Même constat pour N’Golo Kanté. Le milieu de terrain tricolore est également resté à l’écart du groupe lors de la séance d’entraînement du jour, puisqu’il souffre d’une douleur au genou. À priori, sa blessure ne serait pas inquiétante et les Bleus pourront compter sur lui par la suite.

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