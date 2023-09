Ligue 1 : le programme TV de la 10e journée

La LFP vient de dévoiler la programmation avec les horaires et le diffuseur des 9 rencontres de la 10e journée de Ligue 1, qui aura lieu fin octobre. A noter qu’il s’agit d’une journée de championnat post-européenne, et que plus tôt cette semaine, le PSG défiera notamment l’AC Milan, alors que le RC Lens en fera de même face au PSV.

Les Parisiens joueront d’ailleurs en tout début de journée face à Brest, équipe qui cartonne en ce début de saison. Les Bretons seront-ils toujours à ce niveau dans un mois ? On le saura bientôt… Le gros choc de cette journée n’est autre que l’Olympico, dimanche soir, avec ce choc entre l’OM et l’OL du côté de l’Orange Vélodrome. A noter que les Marseillais auront défié l’AEK Athènes trois jours plus tôt en Europa League.

Vendredi 27 octobre 2023 à 21h00 sur Prime Video

Clermont Foot 63 – OGC Nice

Samedi 28 octobre 2023 à 17h00 sur Prime Video

Stade de Reims – FC Lorient

Samedi 28 octobre 2023 à 21h00 sur Canal+ Sport 360

RC Lens – FC Nantes

Dimanche 29 octobre 2023 à 13h00 sur Prime Video

Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain

Dimanche 29 octobre 2023 à 15h00 sur Prime Video

LOSC Lille – AS Monaco

FC Metz – Havre AC

Montpellier Hérault SC – Toulouse FC

Dimanche 29 octobre 2023 à 17h05 sur Canal+ Foot et en co-diffusion sur Prime Video

Stade Rennais FC – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 29 octobre 2023 à 20h45 sur Prime Video

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais