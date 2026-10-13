Barça : deux hommes arrêtés après un cambriolage au domicile d’un joueur

Deux hommes âgés de 58 et 42 ans ont été arrêtés par les Mossos d’Esquadra, la police catalane, pour leur implication présumée dans plusieurs cambriolages, dont celui du domicile de Joan Garcia, gardien du FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, les faits remontent au 10 janvier dernier, alors que le portier se trouvait en Arabie saoudite avec son équipe pour disputer la Supercoupe d’Espagne. Deux individus avaient alors pénétré par effraction dans la maison qu’il partage avec sa compagne, dans la région du Baix Llobregat. L’alarme avait permis aux forces de l’ordre d’intervenir.

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L’enquête a également révélé que les suspects auraient surveillé le domicile de Jules Koundé et préparé un éventuel cambriolage, sans toutefois passer à l’acte. Les deux hommes sont soupçonnés d’appartenir à un groupe impliqué dans plusieurs vols visant des résidences de luxe en Catalogne. De plus, l’un des suspects, Arsim Blaku, un criminel albano-kosovar connu des services de police, serait considéré comme l’un des principaux instigateurs présumés. Les deux hommes ont été placés en détention provisoire, tandis qu’une troisième personne, une femme aussi visée par l’enquête, a été remise en liberté après sa comparution devant un juge.