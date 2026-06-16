Équipe de France : le héros Kylian Mbappé annonce la couleur pour la suite de la Coupe du Monde 2026

Ça ne veut rien dire pour la suite, mais c’est toujours mieux de démarrer une Coupe du Monde par une victoire. Ce fut dur, notamment en première période où les Bleus ont souffert, incapable de se montrer dangereux (1 frappe seulement), malgré les présences au coup d’envoi de Dembélé, Doué, Olise et Mbappé. La seconde mi-temps fut bien plus accomplie avec une équipe plus verticale dans ses intentions et des occasions en pagaille. Les Bleus ont fini par l’emporter 3-1, notamment grâce à un doublé de Kylian Mbappé, désormais seul meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France.

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«Je ne pense pas qu’on soit totalement lancé mais c’est toujours important de bien commencer les compétitions, ça donne plus de tranquillité même si c’est jamais vraiment tranquille une Coupe du Monde, a réagi le capitaine français au micro de M6. On a vu les autres équipes, c’est compliqué de commencer par une victoire. Une Coupe du Monde, c’est unique. Tout le monde veut gagner, donner une bonne image de son pays. On a vu qu’aujourd’hui, ce n’était pas évident mais on peut marquer à tous moments donc ça aide.» Son début de match a pourtant été franchement difficile.

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«Il n’y a pas de revanche»

Bien cadenassé par la défense sénégalaise, il s’est surtout illustré par sa maladresse technique. Après avoir manqué une première opportunité au retour des vestiaires, et s’être vu refuser un penalty qui semblait pourtant évident, l’attaquant a fini par trouver la mire puis d’inscrire un second but formidable. «Il n’y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et me faire taire, je devrais jouer jusqu’à 80 ans, s’amuse-t-il. Je joue pour marquer l’histoire de mon pays, faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagner la Coupe du Monde. Le reste, ça fera partie de mon personnage et de ma carrière de joueur».

Avec 14 réalisations en Coupe du Monde, il revient même à deux longueurs seulement de Miroslav Klose, le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (16 réalisations). C’est anecdotique, Mbappé veut plus. «Ca n’est qu’un premier match de poules. Les gens doivent s’enflammer ou critiquer, et nous rester stoïques, froids dans ce qu’on va faire. On sait que tout va très vite dans une Coupe du Monde. L’Irak, c’est déjà dans six jours et il faut gagner pour se qualifier». Et pouvoir envisager la suite plus sereinement en compagnie de toutes les autres stars offensives.