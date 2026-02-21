Menu Rechercher
Serie A : l’Inter assure l’essentiel à Lecce

Par Valentin Feuillette
Henrikh Mkhitaryan @Maxppp
Lecce 0-2 Inter Milan

L’Inter Milan a assuré l’essentiel sur la pelouse de Lecce (0-2) lors de la 26e journée de Serie A, en faisant la différence dans le dernier quart d’heure. Longtemps tenus en échec par un bloc compact mis en place par Eusebio Di Francesco, les Nerazzurri de Cristian Chivu ont fini par faire craquer la défense locale grâce à Henrikh Mkhitaryan (75e), avant que Manuel Akanji ne scelle définitivement le sort de la rencontre à la 82e minute.

Dominateurs mais parfois imprécis, les Milanais ont dû patienter pour concrétiser leur supériorité face à un Lecce courageux mais trop limité offensivement malgré son 4-3-3. Arbitrée par Gianluca Manganiello au Stadio Via del Mare, cette victoire permet à l’Inter de repartir avec trois points précieux dans la course en tête, en récompense d’une prestation sérieuse et maîtrisée sur la durée.

