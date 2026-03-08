Lens : Amadou Haidara ne veut pas lâcher le PSG

Le RC Lens a parfaitement conclu sa semaine de rêve, en s’imposant contre Metz (3-0), ce dimanche, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une victoire acquise trois jours après la qualification des Artésiens pour les demi-finales de Coupe de France et, surtout, 48 heures après le faux-pas du Paris Saint-Germain contre l’AS Monaco en championnat (1-3).

Buteur pour la première fois sous le maillot des Sang et Or face aux Messins cet après-midi à Bollaert, Amadou Haidara a félicité ses coéquipiers après cette victoire importante dans la course au titre. « Je crois que c’est une belle victoire aujourd’hui, parce qu’on savait que Paris avait perdu (vendredi). On voulait gagner pour leur mettre la pression et on l’a fait. Il faut continuer comme ça, on est sur une bonne lancée. On doit continuer à bosser et à regarder loin », a indiqué l’international malien (50 sélections), arrivé cet hiver. Avec ce succès, Lens revient à une unité du PSG.