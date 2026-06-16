CdM 2026 : alerte rouge météorologique pour Portugal-RD Congo

Les inquiétudes ne retombent pas autour de la sélection portugaise. Après les perturbations provoquées par un violent orage à Palm Beach, qui avaient conduit à l’annulation d’une conférence de presse et à la suspension d’un entraînement, la Seleção doit désormais composer avec une nouvelle menace météorologique à Houston. C’est dans la métropole texane que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers doivent affronter la République démocratique du Congo ce mercredi dans le cadre de la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Selon les services météorologiques américains, la première tempête tropicale de la saison pourrait toucher une partie de la côte du golfe du Mexique précisément le jour de la rencontre. Le Centre national des ouragans a placé la zone sous surveillance et alerte sur des risques de pluies diluviennes, de crues soudaines et d’inondations potentiellement dangereuses. Houston figure parmi les secteurs les plus exposés, avec un niveau de risque élevé. Même si aucun changement n’a été annoncé concernant la tenue du match au NRG Stadium, la situation est suivie de très près par les organisateurs et ajoute une dose supplémentaire d’incertitude autour de la préparation portugaise.