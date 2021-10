Belgique : Thomas Foket appelé en renfort après le forfait de Thomas Meunier

En raison d'une blessure à un genou survenue samedi contre Augsbourg (2-1) en Bundesliga, le latéral droit du Borussia Dortmund Thomas Meunier a dû quitter le rassemblement de la sélection belge. L'ancien Parisien n'était pas pressenti pour être titulaire lors de la phase finale de la Ligue des Nations, puisqu'il est deuxième dans la hiérarchie dans le couloir droit derrière Timothy Castagne.

Le sélectionneur des Diables a donc fait appel à un renfort au poste de latéral droit en la personne de Thomas Foket du Stade de Reims. Il s'agit de la deuxième convocation consécutive pour l'international belge (7 sélections, 1 but), après être entré en jeu à deux reprises lors de la dernière trêve de septembre face à l'Estonie (24 minutes, 1 but) et la Biélorussie (6 minutes).