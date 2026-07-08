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Un joueur de Nîmes est décédé à l’âge de 19 ans

Par Jordan Pardon
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Triste nouvelle qui nous vient de Nîmes ce mercredi. Le club gardois a annoncé ce matin le décès de Teva Rodriguez (19 ans), capitaine de la réserve nîmoise. Victime d’un accident de la route dans la commune de la Calmette, l’enfant du club a succombé à ses blessures au CHU de Caremeau comme l’indique Le Midi Libre.

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«C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de notre joueur Teva Rodrigues. Aujourd’hui, c’est toute notre famille qui est en deuil. Bien plus qu’un joueur, il était un enfant du club, un coéquipier apprécié, un ami sincère, toujours animé par sa passion du football, son sourire et sa gentillesse. Il véhiculait les valeurs de combativité, de courage et de respect de l’adversaire, il était marqué par l’ADN du club», indique le communiqué de Nîmes, qui lui rend hommage en remplaçant son logo par une version noire.

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