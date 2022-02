Guerre en Ukraine : Roman Abramovitch délègue la gestion de Chelsea

Par le biais d'un communiqué publié ce samedi sur le site officiel du club, le propriétaire de Chelsea Roman Abramovitch a annoncé qu'il déléguait la gestion et l'entretien du club à la Fondation des Blues, et ce afin d'éviter les sanctions que pourrait lui faire subir le Royaume-Uni depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Celui qui était également homme politique entre 2000 et 2013 est considéré comme un soutien de Vladimir Poutine.

«Pendant les presque 20 ans où j'ai été propriétaire du Chelsea FC, j'ai toujours considéré mon rôle comme celui d'un gardien du Club, dont la tâche est de s'assurer que nous sommes aussi performants que possible aujourd'hui, et de construire pour l'avenir, tout en jouant un rôle positif dans nos communautés. J'ai toujours pris des décisions en ayant à cœur le meilleur intérêt du Club. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je confie aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation caritative de Chelsea l'intendance et le soin du Chelsea FC. Je pense qu'ils sont actuellement les mieux placés pour veiller aux intérêts du Club, des joueurs, du personnel et des supporters», peut-on lire dans le communiqué du club.