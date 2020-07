Accord entre l'OL et le Stade Rennais pour Martin Terrier

Le transfert de Martin Terrier (23 ans) au Stade Rennais se précise jour après jour. D'après nos informations, le club breton s'est mis d'accord avec l'Olympique Lyonnais pour l'attaquant français. Tous les détails ne sont pas encore réglés mais la transaction devrait s'effectuer autour des 10 M€, un accord verbal a même été trouvé et l'officialisation doit intervenir rapidement. Chez le dernier vainqueur de la Coupe de France, Terrier doit parapher un bail de 5 ans, alors qu'il dispose encore de deux ans de contrat entre Rhône et Saône.

À Rennes, l'ancien Lillois va compléter un effectif déjà bien pourvu en attaque. Entre M'Baye Niang et Adrien Hunou, il devra trouver sa place ou espérer un départ de l'international sénégalais, qui a des envies d'ailleurs et de Marseille notamment, pour enfin confirmer tout le talent entrevu par moment à Lyon et avant cela à Strasbourg. Les Gones avaient d'ailleurs dépensé peu ou prou la même somme pour l'attirer (environ 11 M€) il y a deux ans.

L'international Espoirs aura connu du bon et du moins bon à l'OL, tancé par une grosse concurrence. Pas toujours titulaire, il va quitter le club après 77 apparitions et 17 buts inscrits. À Rennes, Martin Terrier bénéficiera de la confiance de Florian Maurice qui l'avait déjà recruté à Lyon. «Je l’ai fait venir à Lyon et si je l’ai fait venir à Lyon, ça veut dire que c’est un joueur qui me plaît.» Sous la direction de Julien Stéphan, il sera temps pour l'avant-centre de prendre définitivement son envol.