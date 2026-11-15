Mauricio Pochettino doit déjà gérer un énorme problème à Manchester United

Manchester United va débuter un nouveau (énième) cycle dans les prochains jours. Après le licenciement de Michael Carrick, qui paye un début de saison cataclysmique en Premier League, les Red Devils ont choisi de faire confiance à Mauricio Pochettino. Sélectionneur des États-Unis depuis septembre 2024, l’entraîneur argentin va ainsi retrouver l’Angleterre, deux ans après son départ de Chelsea. Un retour attendu pour le technicien de 54 ans, qui s’apprête à relever l’un des plus grands défis de sa carrière.

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« Cela a rendu la décision encore plus difficile, une décision qui, d’une certaine manière, est très triste, mais nous sommes aussi des professionnels (…) C’est évident, je n’ai jamais dit que je voulais revenir en Premier League. Dans une carrière, on n’a pas souvent l’occasion de jouer dans un club comme Manchester United. C’est difficile de refuser une telle opportunité quand elle se présente », s’était-il justifié en conférence de presse, vendredi. Toutefois, alors qu’il n’a pas encore officiellement pris ses fonctions, un premier problème majeur l’attend déjà.

Pochettino va devoir convaincre Bruno Fernandes

Selon les informations de The Sun, Bruno Fernandes a décidé de mettre en pause les discussions concernant une éventuelle prolongation de contrat. Le Portugais de 32 ans, dont le contrat expire l’été prochain, souhaite d’abord y voir plus clair sur les idées de son futur entraîneur et de la direction sur le projet mancunien. Manchester United dispose néanmoins d’une option pour prolonger son contrat d’une année supplémentaire et souhaite l’activer avant janvier afin d’éviter un départ libre de son capitaine, indique le média britannique.

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Les Red Devils sont convaincus que Fernandes veut rester, mais l’ancien joueur du Sporting Club a déjà refusé deux propositions de contrat. « Bruno veut voir comment les choses se passent d’ici la fin de la saison avant de s’engager », a expliqué une source proche de MU à The Sun, qui rajoute que plusieurs joueurs tiennent en grippe INEOS, Omar Berrada (directeur général) et Jason Wilcox (directeur sportif). Reste à voir si Mauricio Pochettino comptera sur Fernandes dans son projet et s’il parviendra à le convaincre d’étendre son contrat.