PSG : les confidences sincères de Luis Enrique sur sa folle réussite

Au PSG, la réussite ne lui offre aucun répit. Elle renforce au contraire son exigence. Récemment prolongé par le club parisien jusqu’en juin 2030 et porté par la reconnaissance des supporters, Luis Enrique refuse de se reposer sur ses acquis. Dans un entretien accordé, ce lundi, à PSG TV, l’entraîneur espagnol, a ainsi avoué que chacun de ses succès impliquait finalement une nouvelle responsabilité, celle de progresser et de continuer à gagner prouver qu’il mérite la confiance qui lui est accordée. «J’ai prolongé mon contrat et j’ai désormais encore plus de pression pour montrer que je suis prêt à continuer et que je veux encore remporter de nombreux trophées avec le Paris Saint-Germain», a notamment reconnu l’ancien sélectionneur de la Roja avant de retrouver Manchester City, mercredi soir, pour la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

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Le management à l’origine du succès

«Je ne suis pas plus calme ou plus tranquille simplement parce que les gens me disent qu’ils sont très contents», poursuit-il. Conscient de la réussite actuelle des doubles champions d’Europe en titre et du bonheur offert aux habitués du Parc des Princes, le natif de Gijon s’est toutefois félicité du chemin parcouru depuis son arrivée dans la capitale française. «Cela reste très beau, en tant qu’entraîneur, de savoir que son travail a pu apporter quelque chose aux gens, et de pouvoir partager des moments aussi forts avec eux et avec leurs familles». Un discours n’atténuant pas, là-encore, son exigence : «je dois montrer que je mérite la confiance que l’on m’a accordée». Elogieux à l’égard de son président, Nasser al-Khelaïfi, et du directeur sportif, Luis Campos, l’ex-coach du FC Barcelone a également profité de cette sortie médiatique pour tenter d’expliquer sa réussite.

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En effet, Luis Enrique a rappelé sa conception du management, privilégiant la compréhension du jeu à l’obéissance. L’Espagnol ne veut pas d’une équipe dépendante de ses consignes, mais d’un collectif capable de prendre les bonnes décisions de manière autonome. «Je ne veux pas être un entraîneur qui donne constamment des ordres et qui dit aux joueurs : “Tu dois faire ceci, cela et cela.” Ils doivent comprendre le jeu pour prendre la meilleure décision à chaque instant. C’est la clé», a ainsi rappelé l’intéressé. Cette philosophie s’accompagne d’une relation humaine faite de proximité, d’humour et d’exigence. Il aime plaisanter avec ses joueurs, au point que Vitinha lui aurait déjà confié ne pas toujours savoir s’il était sérieux. «Et je lui réponds que c’est à lui de l’interpréter !», raconte-t-il en riant. Derrière cette légèreté apparente, le technicien adapte surtout son discours à chacun : certains ont besoin d’être encouragés, d’autres d’être davantage bousculés. L’objectif reste le même : faire progresser les individus pour renforcer le collectif.

Luis Enrique, l’éternel insatisfait

Cette volonté de progression permanente explique également son refus de se comparer aux autres entraîneurs. Dans un football où les palmarès alimentent les débats et où chaque résultat nourrit les comparaisons, Luis Enrique revendique sa propre voie. «Chacun suit son propre chemin, et c’est quelque chose que tout le monde devrait comprendre. Je n’ai aucune intention de chercher à améliorer mon palmarès ou mon CV simplement pour les dépasser», affirme-t-il avant de rappeler sa propre boussole. «Est-ce la manière dont je veux que mon équipe joue ? Est-ce la manière dont je veux qu’elle perde, si elle doit perdre ?» Des questions qui prennent tout leur sens lorsque les résultats sont moins favorables. Car, à ses yeux, la défaite doit pousser un entraîneur à se remettre en question plutôt qu’à renoncer à ses principes. Des propos confirmant le degrés d’exigence de l’Espagnol, et ce malgré les titres empilés depuis sa prise de fonction à Paris.

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«J’ai de l’expérience dans le football, mais cela ne signifie pas que je considère avoir toujours raison ou que je ne peux plus progresser». Une remise en question permanente qui constitue donc le fil conducteur de son discours, de sa gestion du vestiaire à sa vision du jeu, en passant par son rapport aux supporters. «Ils m’ont toujours témoigné beaucoup de respect, y compris sur le plan personnel, et cela compte énormément pour moi», conclut-il d’ailleurs à propos des fans franciliens avant d’ajouter que cette affection représente aussi davantage de pression, puisqu’il veut continuer à progresser et leur apporter encore plus. Vous l’aurez compris, pour Luis Enrique, le véritable défi après avoir gagné n’est finalement pas seulement de recommencer mais bien de continuer à avancer sans jamais se croire arrivé. Un état d’esprit qui porte, plus que jamais, ses fruits et qui conduira une nouvelle fois les Rouge et Bleu sur la pelouse de l’Etihad Stadium mercredi soir.