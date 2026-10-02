France - Italie : les compositions officielles

L’équipe de France reçoit au Stade de France l’Italie de Roberto Mancini ce vendredi à 20h45, dans le cadre de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Les Bleus s’organisent en 4-3-3 avec Maignan aux cages. En défense, on retrouve Upamecano et Jacquet en charnière centrale avec Kalulu et Truffert sur les côtés. L’entrejeu français est composé de Cherki, Da Cunha et Rabiot. Olise et Doué vont épaulé en attaque Dembélé.

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Côté italien, les hommes de Mancini vont également jouer en 4-3-3 avec Donnarumma dans les buts. Kayode, Scalvini, Bastoni et Calafiori sont en défense. Frattesi, Tonali et Fagioli occupent le milieu italien. S. Esposito, F.P. Esposito et Kean vont animer l’attaque de la Squadra azzurra.

Les compositions

France :

Italie :