Liga : le Rayo enfonce Valladolid, le Betis surprend Bilbao

Suite de la 33e journée de Liga ce jeudi soir avec deux rencontres. L’Athletic Bilbao recevait le Betis dans un match décisif pour la course à l’Europe. Les deux équipes devaient gagner pour rêver sérieusement d’une qualification européenne en fin de saison. Et à ce petit jeu, c’est le Betis qui s’est offert une courte mais précieuse victoire (1-0) grâce à Willian José. Avec ces trois nouveaux points, le Betis conforte sa 6e place et distance Bilbao.

Dans l’autre match qui concernait le bas de tableau cette fois-ci, Valladolid, à un point de la zone rouge, devait faire un résultat face à une belle équipe du Rayo pour espérer ne pas vivre une fin de saison dangereuse. Mais sans son homme en forme Selim Amallah, forfait jusqu’à la fin de saison, le club de Ronaldo a encore perdu. Raul De Tomas a notamment trouvé le chemin des filets pour le Rayo.

